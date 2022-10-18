تموين كفر الشيخ تطالب مضارب القطاع الخاص بالانضمام لمنظومة تسويق الأرز

طالبت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، بضرورة التزام شركات مضارب القطاع الخاص بالتعليمات الخاصة بموسم الأرز خلال العام الجاري.

وأشار المحاسب عماد عبدالغني حبيب، وكيل وزارة التموين، عبر خطاب موجه للغرفة التجارية بالمحافظة اطلعت عليه ” المال “، إلى ضرورة التنبيه على أصحاب مضارب القطاع الخاص الذين لم يتقدموا لمديرية التموين بكفر الشيخ الاشتراك في منظومة تسويق الأرز الشعير المحلي موسم 2022 .

كما طالب بسرعة التقدم لمديرية التموين بالاوراق المطلوبة طبقا للتوجيه الوزاري رقم 39 لسنة 2022، والاشتراك في منظومة تسويق الارز الشعير المحلي موسم 2022 ، وذلك تنفيذا للتوجيهات الوزارية بحظر تعامل المضارب في الأرز الشعير المحلي موسم 2022 إلا من خلال وزارة التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء.



يذكر أن هذا يأتي على خلفية ضعف عملية التوريد التي تتم من قبل مضارب الأرز والمزارعين تنفيذا للتعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن بمحافظات زراعة الارز.

وقد حددت وزارة التموين أسعار التوريد بواقع ٦٦٠٠ جنيه للطن من الأرز رفيع الحبة، و٦٨٥٠ جنيهًا من الأرز العريض، على أن يتم صرف الثمن للأرز المورد للمزارعين خلال ٤٨ ساعة كحد أقصى من التسلم.

ولم يحظ القرار بقبول المزارعين من مزارعي محافظة كفرالشيخ، وذلك بسبب تدنى السعر الذى أعلنته وزارة التموين عن سعر الأرز الحر فى أسواق المحافظة الذى وصل إلي١٠ آلاف جنيه للطن الواحد وهو ما يؤدى لخسائر كبيرة للمزارعين.

يذكر أن محافظة كفرالشيخ كانت تعد من أهم المحافظات المنتجة للأرز على مستوى الجمهورية وكانت تزرع سنويا أكثر من ٤٠٠ ألف فدان أرزًا، وشهدت المحافظة خلال الأعوام الخمسة الماضية تراجع هذه المساحة بعد إلزام المزارعين وملاك الأراضى زراعة نصف المساحة المملوكة لهم فقط وتحديد دورة زراعية ومناطق غير مسموح بزراعة الأرز فيها وهو ما أدى إلى تقليص المساحة المنزرعة لتصل هذا العام إلى ٢٤٤ ألف فدان فقط بانخفاض نحو ١٦٠ ألف فدان عن السابق.

وأشار عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، في تصريحات صحفية له ” اليوم ” إن إجمالي ما تم توريده من محصول الأرز الشعير منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن، بلغ 19 ألفًا و645 طنًا و852 كيلوجرامًا.

وأضاف “الهابط” في بيان اليوم الثلاثاء، أن تسلم الأرز الشعير خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 21 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأوضح أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.