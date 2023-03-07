تموين كفر الشيخ: تسلم 40 ألف طن أرز من المزارعين

قال عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، إن موسم توريد الأرزـ الذي انتهى يناير الماضي، تم خلاله تسلم 40 ألف طن أرز من المزارعين، في حين أن المساحة المزروعة بالأرز تبلغ 240 ألف فدان.

وأضاف حبيب، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الكميات تم توريدها لنحو 21 موقعًا موزعة على 3 جهات تتبع شركة مضارب كفر الشيخ، والبنك الزراعي، والشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ أن الشركة العامة لتجارة الجملة لديها في المحافظة 22 مخزن جملة رئيسيًّا، و80 مخزنًا تابعًا يتم من خلالها توريد السلع التموينية لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي.

ولفت حبيب إلى أن محافظة الشيخ بها 87 مكتبًا تموينيًّا و15 إدارة تموينية و12 مركز خدمة تكنولوجيًّا مطورًا، ومستهدف، خلال الفترة المقبلة، إقامة 3 مراكز خدمة تكنولوجية مطورة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وقال حبيب إن محافظة كفر الشيخ بها 150 محطة وقود، و3 محطات غاز طبيعي، ويتم حاليًّا من خلال لجنة الاستثمار في محافظة كفر الشيخ، التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، أو إضافة خطوط غاز في المحطات القائمة بالفعل.