تموين شمال سيناء: نستعد لإضافة 25 ألف مولود للبطاقات

محمد مجدي أكد فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظه شمال سيناء، أن هناك 95 ألف بطاقة تموينية مربوط عليها 325 ألف مواطن من أصل 445 ألفًا، هم تعداد محافظه شمال سيناء، حسب آخر إحصائية أجرتها المحافظة العام الجاري.وقال راشد، في تصريحات خاصة لـ"المال"، إن إضافة المواليد الجد

محمد مجدي

أكد فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظه شمال سيناء، أن هناك 95 ألف بطاقة تموينية مربوط عليها 325 ألف مواطن من أصل 445 ألفًا، هم تعداد محافظه شمال سيناء، حسب آخر إحصائية أجرتها المحافظة العام الجاري.

وقال راشد، في تصريحات خاصة لـ”المال”، إن إضافة المواليد الجدد والتي ستبدأ من 1 أغسطس المقبل وحتى 31 أكتوبر المقبل، متوقع لها أن تضم بين 20 إلى 25 ألف طلب قيد مواليد في الفترة العمرية من 2005 حتى 2016، موضحاً أن معظم تلك الطلبات يتمركز أصحابها في المناطق الصحراوية والتجمعات البدوية البعيدة.

وأضاف راشد أنه في حالة تقديم طلب إضافة مواليد من قبل أصحاب البطاقات التموينية، ولم يتم مراجعتهم من قبلهم، خلال 3 أشهر سيصبح طلب القيد لاغي.

يشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن في تصريحات سابقة، أنه سيتم إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية من 1 أغسطس إلى 31 أكتوبر المقبل، على أن يتم صرف المقررات التموينية للفئات الأكثر احتياجاً.