تموين شمال سيناء: صرف 80% من مقررات يونيو

محمد مجدي قال فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء إنه تم صرف 80% من المقررات التموينية الخاصة بشهر يونيو الجاري. وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ"المال" أنه تم أيضًا صرف 60% دقيق للمواطنين حاملي بطاقات الخبز المدعم، وجاري صرف باقي المقررات التموينية بداية من غد الإثنين بعد

محمد مجدي

قال فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء إنه تم صرف 80% من المقررات التموينية الخاصة بشهر يونيو الجاري.

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ”المال” أنه تم أيضًا صرف 60% دقيق للمواطنين حاملي بطاقات الخبز المدعم، وجاري صرف باقي المقررات التموينية بداية من غد الإثنين بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد راشد أنه صباح اليوم الأحد تم دخول 40 طن خضروات وفاكهة قادمة من سوق العبور إلى العريش والشيخ زويد، موضحًا أن نصيب الأخيرة نحو 16 طنا.

وأضاف أن مدن الحسنة ونخل وبئر العبد تحصل على احتياجاتها من الخضروات والفاكهة من محافظة السويس.