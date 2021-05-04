«تموين شمال سيناء»: رفع كفاءة مبنى المديرية بالعريش بتكلفة 3.1 مليون جنيه

أكد علاء الدين سمرى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة شمال سيناء ، أنه تم افتتاح عدد من المشروعات التموينية فى المحافظة بمناسبة احتفالات أعياد تحرير سيناء، والتى تنوعت ما بين مطحن دقيق %82، وإدارة تموين نخل، وسوق الجملة فى العريش.

وقال سمرى، فى تصريحات خاصة لجريدة «المال»، إنه سيتم خلال العام الجارى رفع كفاءة مبنى المديرية بالعريش بتكلفة 3.1 مليون جنيه، إضافة إلى الاتفاق مع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تخصيص قطعة أرض فى مركز الحسنة لإقامة إدارة تموين فى مدينة الحسنة.

وأضاف سمرى، أنه تم افتتاح إدارة تموين مدينة نخل بتكلفة بلغت 3 ملايين و450 الف جنيه، على مساحة 625 مترا مربعا، تضم 12 غرفة مكتب، و2 صالة استراحة وانتظار للمترددين على الإدارة التموينية، وجراج سيارات، وخزان مياه سعة 50 مترا مكعبا.

وتابع: تمت إعادة تأهيل مطحن الكرام بقدرة طحن 250 طن دقيق يوميا، والذى يتواجد داخل المنطقة الحرفية فى المساعيد بالعريش، موضحا أن المطحن ينتج ثلثى احتياجات شمال سيناء من الدقيق المدعم، ويتم الاستعانة بالثلث الباقى من بورسعيد أو دمياط.

وأشار إلى أن المطحن يقوم بإنتاج الدقيق المدعم لنحو 100 مخبز بلدى مدعم، و170 مستودع دقيق، لافتاً إلى أنه سيتم تشغيل المطحن بداية شهر مايو.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شمال سيناء، أنه تم صرف حصص المقررات التموينية والخبز المدعم لحاملى البطاقات التموينية لشهر أبريل الجارى، إضافة إلى سلع فارق نقاط الخبز المدعم عن مارس الماضى.

يذكر أن عدد البطاقات التموينية فى شمال سيناء يصل إلى 100 ألف بطاقة مستفيد منها 326 مليون مواطن، يصرفون المقررات التموينية من 185 بقالا تموينيا، والخبز المدعم من 90 مخبزًا وذلك على مستوى المحافظة.

وأشار سمرى إلى أنه يتم شن حملات يومية فى مختلف أنحاء شمال سيناء، والتى تستهدف المخابز ومحال البقالة التموينية واالتجارية بمختلف أنشطتها، وأسواق الخضروات والفاكهة، لمتابعة توافر المعروض من السلع الغذائية والاستهلاكية، مع ضبط الأسعار، ومنع حدوث أى زيادة غير مبررة.