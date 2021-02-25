تموين شمال سيناء: توزيع 23 بقالاً في رفح والشيخ زويد على أحياء العريش

أكد علاء سمري، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ، أنه تمت الموافقة على إنشاء 5 مخابز جديدة بإدارة تموين بئر العبد، وهي حاليا تحت التشغيل بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتشغيلها لصرف الخبز المدعم لحاملي البطاقات التموينية في المدينة .

وقال سمري، في تصريحات خاصة لـ”المال” ، إنه تمت إزالة العقبات بالنسبة لبقالي التموين الوافدين من رفح بعدد 20 بقال، والشيخ زويد بعدد 3 بقالين تموين، بتوزيعهم على أحياء مدينة العريش.

واضاف سمري، أنه تم تحصيل العديد من الغرامات الفورية بنسبة تزيد على 75% من المبالغ المستحقة، كما أنه يتم توفير السلع في جميع مراكز المحافظة، إضافة إلي وجود رصيد استراتيجي بالكميات المطلوبة بما يكفى 6 أشهر.

يذكر أن عدد البطاقات التموينية في شمال سيناء يصل إلي 100 الف بطاقة مستفيد منها 326 مليون مواطن، يصرفون المقررات التموينية من 185 بقال تمويني ، والخبز المدعم من 90 مخبزًا وذلك على مستوي المحافظة.