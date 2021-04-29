تموين شمال سيناء : تشغيل سوق العريش لتجارة الجملة بعد عيد الفطر

أكد علاء الدين سمري مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، أنه سيتم بدء تشغيل سوق العريش لتجارة الجملة بعد عيد الفطر مباشرة ، وذلك لإعطاء فرصة للتجار لإنهاء استخراج التصاريح اللازمة لبدء نشاطهم التجاري داخل السوق.
وقال سمري ، في تصريحات لـ “المال” ، أنه تم تأجير المحال التجارية داخل السوق لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مضيفا أنه تم افتتاح سوق العريش لتجارة الجملة، السبت الماضي ، ضمن احتفالات أعياد تحرير سيناء .
وتابع سمري ، أن سوق العريش لتجارة الجملة، يخدم تجار التجزئة والمستهلكين في شمال سيناء ، وهو على غرار سوق العبور ، موضحا أن تمت إقامة السوق بتكلفة إجمالية 167 مليون جنيه على مساحة 60 ألف متر مربع، من موارد محافظة شمال سيناء .
وأشار سمري، إلى أنه تم تشكيل مجلس إدارة للسوق يضم كلا من رئيس مجلس مدينة العريش، ومديرى مديريات التموين، والزراعة، والصحة، والطب البيطرى، والغرفة التجارية، وجهاز حماية المستهلك.
وأضاف سمري ، أن السوق تضم 5 مناطق للسلع والخدمات وهى الخضراوات، والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والدواجن، إضافة إلى منطقة مطاعم وكافتيريات بعدد 36 محلا تجارياً، ونحو 7 ثلاجات تخزين، وعدد من المكاتب الحكومية الخدمية.