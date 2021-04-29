اقتصاد وأسواق

تموين شمال سيناء : تشغيل سوق العريش لتجارة الجملة بعد عيد الفطر

تضم 36 محل تجاري و 7 ثلاجات و 3 كافتيريات ومصنع ثلج
محمد مجدي 12:21 م, الخميس, 29 أبريل 21 12:21 م, الخميس, 29 أبريل 21

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أكد علاء الدين سمري مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، أنه سيتم بدء تشغيل سوق العريش لتجارة الجملة بعد عيد الفطر مباشرة ، وذلك لإعطاء فرصة للتجار لإنهاء استخراج التصاريح اللازمة لبدء نشاطهم التجاري داخل السوق.

وقال سمري ، في تصريحات لـ “المال” ، أنه تم تأجير المحال التجارية داخل السوق لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مضيفا أنه تم افتتاح سوق العريش لتجارة الجملة، السبت الماضي ، ضمن احتفالات أعياد تحرير سيناء .

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وتابع سمري ، أن سوق العريش لتجارة الجملة، يخدم تجار التجزئة والمستهلكين في شمال سيناء ، وهو على غرار سوق العبور ، موضحا أن تمت إقامة السوق بتكلفة إجمالية 167 مليون جنيه على مساحة 60 ألف متر مربع، من موارد محافظة شمال سيناء .

وأشار سمري، إلى أنه تم تشكيل مجلس إدارة للسوق يضم كلا من رئيس مجلس مدينة العريش، ومديرى مديريات التموين، والزراعة، والصحة، والطب البيطرى، والغرفة التجارية، وجهاز حماية المستهلك.

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سوق العريش لتجارة الجملة

وأضاف سمري ، أن السوق تضم 5 مناطق للسلع والخدمات وهى الخضراوات، والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والدواجن، إضافة إلى منطقة مطاعم وكافتيريات بعدد 36 محلا تجارياً، ونحو 7 ثلاجات تخزين، وعدد من المكاتب الحكومية الخدمية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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