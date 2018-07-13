تموين شمال سيناء : انفجار هليوبوليس لم يؤثر على شاحنات الخضراوات والفاكهة

أكد فتحي راشد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء، أن انفجار مخزن تابع لمصنع وشركة هليوبوليس للبتروكيماويات لم يؤثر على حركة إرسال شاحنات الخضراوات والفاكهة من سوق العبور إلى أسواق شمال سيناء.

يشار الي أن انفجار هائل وقع مساء أمس الخميس، في مخزن ومصنع تابع لشركة هيلوبوليس للبتروكيماويات بالقرب من مطار القاهرة الدولي.

وقال “راشد” – فى تصريحات خاصة لـ”المال” فى اتصال هاتفي – إنه يتابع خط سير سيارات النقل والبالغ عددها 10 حمولة الواحدة 20 طنا ما بين خضراوات وفاكهة.

وأضاف أنه تم إرسال قائمة بأسماء السائقين ومعاونيهم بالإضافة إلي أرقام تلك السيارات إلي الجهات المعنية في معدية القنطرة شرق، لسهولة دخولها إلي منطقة سيناء.

وأشار إلى وجود مفتش تمويني من المديرية في القنطرة شرق منذ الساعة 6 صباح اليوم الجمعة، في انتظار وصول سيارات السلع، لتسهيل ومتابعة عملية دخولها إلى شمال سيناء.

يذكر أن محافظة شمال سيناء تعاني من نقص في السلع الغذائية والخضراوات منذ شهر يناير الماضي، مما أدي إلي قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في مديرية التموين والغرفة التجارية في شمال سيناء بالتعاون مع المحافظة والجهات الأمنية في تنظيم عملية دخول السلع بكل أنواعها إلي مدن المحافظة.