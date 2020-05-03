اقتصاد وأسواق

تموين شمال سيناء: الاحتياطي من السلع يكفي شهرين

مع صرف مقررات شهر مايو بإنتظام
محمد مجدي 7:39 ص, الأحد, 3 مايو 20 7:39 ص, الأحد, 3 مايو 20

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أكد فتحي راشد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء استلام الحصص التموينية الخاصة بشهر مايو الجاري مع وجود احتياطي من المقررات التموينية لشهر يونيو المقبل لحاملي البطاقات التموينية.

وقال راشد في تصريحات خاصة ل المال أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي مدة شهرين بداية من مايو الجاري ، لعدد ٧ سلع وهي السكر والزيت والاجبان والمكرونة والمسلي والشاي والخل.

واضاف ان الاحتياطي من دقيق المستودعات يكفي حتي ١٦ يوم بينما الاحتياطي من القمح يكفي ١٣ يوم .

موضحا أن متوسط حصة كل بقال تمويني من دقيق المستودعات تتراوح من ٥ و٦ و١٠ طن شهريا.

ويبلغ عدد البطاقات التموينية في شمال سيناء ١٠٠ الف بطاقة يستفيد منها ٣٢٦ الف مواطن موزعين على ١٠٠ بقال تمويني و عدد ٩٠ مخبز بلدي مدعم.

واكد راشد وجود احتياطي استراتيجي من أسطوانات البوتاجاز في محافظة شمال سيناء وذلك من خلال محطة رئيسية في بئر العبد مع وجود مستودعات استبدال (احتياطي) في كل من نخل ورمانة والخربة والنجيلة.

واوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء إن سيارات نقل الأغذية والسلع الأساسية والمواد البترولية والخضر والفواكه مستثناه من قرار حظر التجول في المحافظة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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