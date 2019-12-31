«تموين شمال سيناء»: استعدادات لاستقبال قافلة السلع رقم 144

أكد فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، أنه سيتم خلال الساعات القادمة تحرك القافلة رقم 144 والمحملة بالسلع الأساسية والاستهلاكية ، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال راشد في تصريحات خاصة لـ”المال” منذ قليل إن مديرية التموين بدأت في التجهيزات الخاصة لاستقبال واستلام القافلة التي تضم 12 سيارة نصف نقل زنة 1.5 طن للسيارة الواحدة.

وأضاف راشد أن تلك السيارات محملة بالسكر والزيت والأرز والمكرونة والأجبان والصلصة والشاي وسيتم توزيعها على مدن شمال سيناء ضمن مبادرة خفض أسعار السلع.

ولفت راشد إلى أنه على مدار العامين الماضيين تم إرسال 143 قافلة محملة بآلاف الأطنان من السلع الغذائية والاستهلاكية ضمن مبادرة وزارة التموين لخفض الأسعار.

وأكد راشد أن المقررات التموينية المتاحة بالمحافظة حاليا تكفي حتي مارس المقبل ، مع وجود احتياطى من السلع الغذائية لباقى منافذ الجمعيات التعاونية فى المحافظة.

وأكد على وجود احتياطى من الدقيق يكفى احتياجات المحافظة لمدة 10 أيام، موضحا أن الدعم التموينى فى المحافظة يصل إلى 328 ألف مواطن.

وأشار إلى أن عدد البطاقات التموينية 99.150 ألف بطاقة ، يحصلون على سلع من خلال 100 بقال، و96 مخبزا بلديا مدعما على مستوى المحافظة.

كما أشار إلى أنه جار تشديد مراقبة أسواق السلع والخضراوات والفاكهة ومحال الجزارة فى مختلف مدن المحافظة، لضمان وصول المنتج بسعر عادل للمواطنين.

ويبدأ سعر كيلو السكر الحر بـ 7.5 جنيه، والأرز من 6.5 إلى 9 ، واللحوم الكندوز من 85 إلى 100 جنيه.

وسعر كيلو الطماطم 4 جنيهات، والبطاطس 6 ، والخيار 6 ، والبصل 4 ، والعنب الأحمر والأصفر 7 .

وأكد أنه تم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من خلال مفتشى التموين والإدارة العامة لمباحث التموين، لضبط الخارجين عن القانون والمسئولين عن تهريب السلع الغذائية والاستراتيجية.

وأوضح أنه يتم مراقبة المخابز البلدية المدعمة فى المحافظة، البالغ عددها 96 على مستوى المحافظة.

وأضاف، أن جميع حصص مستودعات البوتاجاز متوفرة، مؤكدا توافر المواد البترولية مع وجود احتياطى لمدة 3 أيام، موضحًا أنه يوجد بالمحافظة 5 مستودعات بوتاجاز.

وأوضح أن تلك المستودعات تقع فى مناطق رمانة، ونجيلة بمدينة بئر العبد، ونخل، والحسنة، والعريش.

وتمتلك المحافظة 3 محطات للغاز الصب فى العريش، والشيخ زويد، وبئر العبد، تشهد ضخ 65 طنا يوميًا.