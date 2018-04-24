تموين سيناء: لا أزمات في توفير المواد الغذائية والسولار

محمد مجدي أكد فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة شمال سيناء، أنه لا توجد أي أزمات في توفير المواد الغذائية والتموينية والخضروات والفاكهة لأهالي سيناء، وبالأخص في كميات الدقيق التي يتم توزيعها على المخابز البلدية المدعمة، والمستودعات والتي…

محمد مجدي

أكد فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة شمال سيناء، أنه لا توجد أي أزمات في توفير المواد الغذائية والتموينية والخضروات والفاكهة لأهالي سيناء، وبالأخص في كميات الدقيق التي يتم توزيعها على المخابز البلدية المدعمة، والمستودعات والتي يحصل منها المواطنين على الدقيق من خلال البطاقات التموينية.

وقال راشد، في تصريح هاتفي لـ”المال”: “كميات الدقيق المدعم الذي تحصل عليه محافظة شمال سيناء، ما بين 4800 و5 آلاف طناً شهرياً، كما أن هناك إحتياطي إستراتيجي من الدقيق يكفي 3 أشهر لدي المحافظة من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم”.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 80 ألف بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 321 ألفًا و830 مواطناً.

وأوضح راشد، أن المواطن السيناوي يفضل الحصول على الدقيق بدلاً من الخبز المدعم، حيث يتم إنتاجه في المنازل البدوية، كما أن سير عمل المخابز مستمر ولا توجد به أي أزمات، حيث أن السولار يتم توفيره لهم بشكل دوري.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، قال في تصريحات، إن محافظة شمال سيناء بها سلع غذائية أكثر من أى محافظة أخرى، مؤكدًا أنه لا يوجد أى نقص فى حبة قمح بسيناء، وذلك ردا على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن وجود حصار ونقص فى المواد الغذائية بسيناء.

وأضاف المصيلحي، أنه يتم العمل الآن على سرعة نقل الخضراوات، وتوفير المواد البترولية، مشددا على أن التصريحات الأمنية لعربات الإمداد مستمرة ومنتظمة ويتم إصدارها بسرعة.