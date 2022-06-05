تموين سوهاج: حملات مكثفة على المخابز البلدية المدعمة

أكد محمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج أن يتم حاليا شن حملات مكبرة من قبل الرقابة التموينية و مفتشي التموين على المخابز البلدية المدعمة في المحافظة للتأكد من تنفيذ قرار وزارة التموين بشأن صرف الخبز المدعم.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر .

وأشار إلى أن منظومة الخبز المدعم كما هي لم تشهد أي تغيير ، و كل ما حدث هو ضبط عمل المنظومة لدي المخابز البلدية المدعمة.

وأضاف إبراهيم أنه يتم أيضا شن حملات على جميع الأراضي الزراعية للتأكد من قيام المزارعين بتوريد القمح المنزرع لصالح التموين .