تموين سوهاج تضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قال محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، إنه تم شن حملة مكبرة على الأسواق المحلية في مدينة طهطا، بالتنسيق مع رأفت رشوان، رئيس مباحث تموين سوهاج، والوحدة المحلية بطهطا، ومديرية الطب البيطري بسوهاج، ومكتب مراقبه الأغذية بطهطا، وإدارة الطب البيطري بطهطا، وفرع حماية المستهلك، وقوة سرية من مباحث التموين بسوهاج، وقوة من قسم شرطة طهطا.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة للمطعم بسلع مجهولة المصدر، وعدم إمساك فواتير، وتم التحفظ على مضبوطات بكمية 13 جركن زيت، بكل جركن 20 لترًا لحين صدور قرار النيابة العامة، ومحضر جنحة لمحل عطارة سلع مجهولة المصدر، وعدم إمساك فواتير، وتم التحفظ على مضبوطات عدد 13 شيكارة سكر زنة الشيكارة 50 كجم، لحين صدور قرار النيابة العامة .

وتحرير محضر جنحة ضد مجهول للحمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مذبوحة خارج السلخانة، وتم التحفظ على مضبوطات تزن 10 كجم من اللحوم لحين صدور قرار النيابه العامة، ومحضر جنحة لمحل جزارة عدم حمل شهادة صحية .