اقتصاد وأسواق

تموين جنوب سيناء: حملات تفتيشية على المطاعم والمقاهي للتأكد من تنفيذ الغلق

من خلال حملات مباحث ومفتشي التموين
محمد مجدي 2:29 ص, الجمعة, 20 مارس 20 2:29 ص, الجمعة, 20 مارس 20

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أكد سامي عبد القادر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة جنوب سيناء في تصريحات خاصة لبوابة “المال”، أنه يتم عمل حملات دورية على جميع المنشآت الفندقية والسياحية والتجارية والمطاعم في مدن المحافظة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين داخل المنشأة .

وتضم محافظة جنوب سيناء 8 مدن وهي أبو رديس وأبو زنيمة ونويبع ودهب وشرم الشيخ ورأس سدر وسانت كاترين وطور سيناء.

وكانت محافظة جنوب سيناء أعلنت يوم الأربعاء منع مغادرة الأفراد والأطقم العاملة في الفنادق والمنتجعات والمزارات السياحية بشرم الشيخ، إلا بعد مرور 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح نتيجة توقف حركة الطيران والسفر في المطارات.

يأتي ذلك طبقا لخطاب مرسل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لمحافظات “البحر الأحمر – الأقصر -أسوان – جنوب سيناء”.

علاوة علي عدم استقبال الفنادق السياحة أي فرد من المصريين، إضافة إلى الزام الفنادق والمنتجعات بتطهير الغرف والمنشآت الفندقية.

وقال عبد القادر إن جميع السلع الغذائية والتموينية في المحافظة مأمنة ولا توجد مشكلات في توزيعها وذلك من خلال 39 بقالا تموينيا وفرع جمعيتي في مدينة رأس سدر.

وأضاف عبد القادر أنه طبقا لقرار رئيس الوزراء بغلق كافة المطاعم والمقاهي وخلافه من الساعة السابعة مساء وحتي الساعة 6 صباحا تم التنبيه على أصحاب الشأن الالتزام بالقرار .

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص في مادته الأولى على : “غلق المنشآت السياحية ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور.

وذلك بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية).

وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة .

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل.

وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

وأوضح أن مباحث التموين بالتعاون مع مفتشي التموين مستمرين في المرور على مختلف المنشآت التي من شأنها تنفيذ قرار الغلق .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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