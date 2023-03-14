«تموين بورسعيد التكنولوجي» يفوز بالمركز الأول في التميز الحكومي

فاز المركز التكنولوجي النموذجى المطور للخدمات التموينيه ببورسعيد بالمركز الأول على المراكز النموذجيه بمحافظات الجمهورية ، ونالت أماني مسعد صقر مدير المركز جائزة التميز للعام الثانى على التوالي.

ونجحت صقر فى تحقيق التواصل بين وزارة التموين ومديريه التموين ببورسعيد وأطلقت عبر الواتس قناة للتواصل المباشر مع المواطنين الراغبين فى الحصول على كافة الخدمات لتيسير حصول المواطنين على مقرراتهم التموينية ونقاط الخبر.

ومن ناحيتها أكدت صقر سعادتها بحصول بورسعيد على المركز الأول فى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستيعاب شكواهم والمساهمه فى حلها.

وتأتي جائزة مصر للتميز الحكومي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تحديث العمل الحكومي.

واطلق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفل جوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة؛ منذ قليل، والتي تنطلق برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين.

و تم إطلاق الدورة الأولى منها عام 2018 بهدف تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى الموظفين أو المؤسسات الحكومية من خلال تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة مما يساهم في الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وتضم الدورة الثالثة من الجائزة ولأول مرة؛ النسخة الأولى من منظومة جوائز التميز الداخلي والتي تم تنفيذها في 5 جامعات وبعض الوحدات الخدمية الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق جائزة «تكافؤ الفرص وتمكين المرأة» والتي تم الإعلان عنها في يوم المرأة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون الفئة رقم 20 من فئات الجائزة.

يشار إلى أن جوائز مصر للتميز الحكومي تضم في دورتها الثالثة 20 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسي والفردي، حيث تشمل جوائز التميز المؤسسى،جائزة المؤسسة المتميزة والتي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز، مدينة، حي، قرية)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية (مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، مكاتب التموين، مكاتب الصحة، مكاتب ومراكز التأهيل الاجتماعي، المراكز التكنولوجية)، كما تضم جوائز التميز المؤسسي جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، بالإضافة إلى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. وتضم جوائز التميز الفردي؛ جائزة القيادات المتميزة (رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة)، وجائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل حكومي.