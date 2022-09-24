تموين بني سويف: 9 ملايين جنيه تكلفة مجمع خدمات المواطنين ببني عدي

قال وصفي عبدالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف ، إن مجمع خدمات المواطنين ( المركز التكنولوجي ) بقرية بني عدي ، مستهدف افتتاحه للمواطنين قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف عبدالله خلال جولة تفقدية على عدد من المنشآت التموينية في بني سويف، أن مجمع الخدمات ضمن مبادرة حياة كريمة ، وتم إقامته على مساحة 450 مترا مربعا، بتكلفة مالية بلغت 9 ملايين جنيه.

وأوضح عبدالله، أن مجمع الخدمات والمركز التكنولوجي يقدمان جميع الخدمات الحكومية للمواطنين والتي تشمل 7 جهات وهي وحدة محلية، ومجلس محلي، وشهر عقاري، والتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعي، والسجل المدني.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف إلى أن مجمع خدمات المواطنين في قرية بني عدي يضم 64 شباكا، و4 شبابيك واجهة.