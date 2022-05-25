تموين بني سويف: 60% نسبة توريد القمح وضبط 50 طنا قبل تهريبها للسوق السوداء

أكد المهندس وصفي عبدالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف أن موسم توريد القمح المحلي بنطاق المحافظة ، شهد زيادة ملحوظة وإقبال من قبل الموردين والمزارعين على الصوامع والشون لتوريد المحصول .

و قال عبدالله خلال جولة تفقدية منذ قليل على مجمع صوامع بوهلر التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى أنه استلام نحو 159 الف طن عبر 22 نقطة ، بنسبة بلغت 60٪ من المستهدف والمقدر بـ 230 ألف طن .

لافتا إلي إجمالي المساحات المنزرعة هذا العام بلغت 128 الف و649 فدانا ، كما تم سداد كافة مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة والتي تقدر بـ 800 مليون جنيه .

وأشار إلي أن معدل التوريد اليومي يتراوح من 8 الي 9 آلاف طن ، مقابل 7 آلاف طن العام الماضي ، وأرجع ذلك إلي التسهيلات التي قدمتها الوزارة للمزارعين من خلال لجان الفرز والاستلام و إزالة العقبات ، لافتا إلى أن بعض الشون تقوم بمنح شيك لصرف المستحقات في ذات اليوم الذي يتم توريد القمح فيه.

وقال أن مديرية التموين ببني سويف قامت بتشديد الرقابة على القري الحدودية لمنع تهريب القمح خارج حدود المحافظة حيث تم ضبط أكثر من 50 طنا كانت مهربة خارج المحافظة بغرض بيعها للسوق السوداء و تم عمل المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

و أضاف عبد الله ان إجمالي السعات التخزينية في بني سويف تصل إلي أكثر من 280 ألف طن ، مقسمة إلي 4 صوامع بسعة تخزينية إجمالية 155 الف طن ، و 4 هناجر معدنية بإجمالي سعات تخزينية 7500 طن، شون عامة، وشون ترابية، و 18 شونة إسمنتية بسعة تخزينية إجمالية تصل إلي 90 ألف طن وهو اعلي من المستهدف .

و أوضح عبدالله أن المحافظة لديها طاقات تخزينية اجمالية تصل إلي 280 الف طن هذا العام ، مقسمة الي 22 نقطة استلام حيث لدينا 4 صوامع من بينهم صومعة ابو راضي سعة 60 ألف طن ، و صومعة سدس سعة 60 ألف طن ، لافتاً الي أن كل صومعة تحتوي على 12 خلية بسعة 5 آلاف طن للواحدة .

تابع : فضلا عن صومعتين تابعتين لشركة مطاحن مصر الوسطى ، و هما صومعة الوسطي سعة 5 آلاف طن ، صومعة بني سويف سعة 30 الف طن، و هذه الطاقات تزيد عن الكميات المنتجة من القمح المحلي.

و أوضح عبدالله أنه تم تحويل 18 شونة ترابية الي إسمنتية بمتوسط مساحة 2000 متر للشونة الواحدة ، لافتاً إلى أن أقل شونة من شون البنك الزراعي سعتها التخزينية 5 آلاف طن .

من جهته قال المهندس أيمن سيد رئيس لجنة الفرز في مجمع صوامع بوهلر التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى ، أنه يتم استلام اقماح من المزارعين في مجمع الصوامع ، حيث مستهدف توريد 40 ألف طن خلال الموسم الجاري ، مقارنة بنحو 26 الف و200 طن قمح تم استلامها في مجمع الصوامع في موسم توريد القمح الماضي .

و أضاف سيد انه يتم يومياً استلام القمح المحلي من المزارعين والذي يتراوح عددهم من 150 الي 300 مزارع يوميا، مشيرا إلي أن مجمع الصوامع يضم 6 خلايا بسعة إجمالية 30 الف طن ، بطاقة تخزينية 5 آلاف طن للخلية الواحدة .

و أوضح لؤي حسن عضو لجنة الفرز أن الاقماح التي يتم استلامها من المزارعين خلال موسم التوريد الجاري تتراوح درجة نقاوته من 23 الي 23.5 درجة نقاوة يتم استلامها من المزارعين طوال اليوم .

وشارك في الجولة بكري حسن الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن مصر الوسطى و جمعة علي مدير الرقابة التموينية في بني سويف و رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين .