«تموين بني سويف»: ترخيص 100 مخبز سياحي وتلقي 20 طلبا جديدا

اعلن وصفي عبد الله مدير مديرية تموين بني سويف عن ترخيص أكثر من 100 مخبز سياحي بالمحافظة، فضلا عن حصر غير المرخصة منها بالتنسيق مع الوحدات المحلية لإصدار التراخيص، لافتا إلى أنه تم تلقي 20 طلبا جديدا للترخيص.

وقال عبدالله في تصريحات له اليوم: إنه في حالة رغبة صاحب المخبز السياحي في الترخيص عليه التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية ، لافتاً ليتم تشكيل لجنة لمعاينة المخبز تضم الوحدة المحلية والتموين للتأكد من مطابقته للشروط قبل منحه الترخيص..

وأضاف أن المحافظة بها 1276 مخبزا بلديا تنتج 11 مليونا و 500 الف رغيف مدعم يوميا، وأن معدل الطحن اليومي من 850 و 900 طن قمح .

ولفت إلي أنه تم تحويل 400 مخبز من سولار إلى غاز طبيعي بنسبة 30٪ وجار تحويل ال 800 مخبز عند دخول الغاز الطبيعي بالمناطق المتواجدة بها تلك المخابز ، مشيراً إلي أن وزارة التموين تقدم جميع التسهيلات اللازمة لأصحاب المخابز.

وأضاف عبدالله أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة 750 ألف بطاقة تموينية مربوط عليها نحو 2 مليون مواطن ولدينا 1187 بدالا تموينيا و 180 مشروع جمعيتي لافتاً إلى أن قرى حياة كريمة استحوذت على 30٪ من منافذ جمعيتي.

وتابع: يوجد 20 سيارة سلع غذائية متنقلة موزعة كالتالي: 5 سيارات للشركة المصرية لتجارة الجملة، و 5 لشباب الخريجين ، و الباقي تابعة لمنافذ أمان وكلنا واحد ، بالإضافة إلى 74 سيارة توزيع بوتاجاز لشباب الخريجين .

وقال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية: لدينا 48 مكتبا تموينيا على مستوي المحافظة منها 11 مركز خدمة مطور ومستهدف تطوير مركزين آخرين في الفشن .

وكشف عبدالله أن مكاتب التموين في المحافظة تتلقى يوميا نحو 2000 طلب لتحديث أرقام المحمول ممن تلقوا رسالة بالتحديث على بون صرف الخبز المدعم .

وفيما يتعلق بجهود ضبط الاسعار أشار عبدالله الي أنه يتم التنسيق مع الغرفة التجارية والوحدات المحلية بتقديم السلع بأسعار مخفضة و إقامة معارض سلعية بتخفيضات مناسبة ، مشيرا إلي أنه تم إقامة 26 معرض سلع غذائية في شهر رمضان الماضي و تم الإبقاء على 7 معارض منهم حتي نهاية العام.

وفيما يتعلق بالتوجيهات الرئاسية لوزارة التموين في إنشاء اسواق جملة في المحافظات، أكد مدير مديرية التموين في بني سويف أننا نسعى الي إنشاء سوق جملة و سلاسل تجارية و هايبر ماركت في المدن الجديدة ، كما أنه يتم دراسة اختيار اماكن ملائمة لإقامة تلك المعارض بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال عبدالله إن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها 5 أفرع مميكنة بالمحافظة في الوسطي والفشن وبندر بني سويف وبني سويف واهنسيا ، لتوزيع السلع التموينية على بقالي التموين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية .

وأضاف، لدينا 5 مطاحن موزعين كالتالي 2 قطاع عام تابعين لشركة مطاحن مصر الوسطى ، و 3 مطاحن قطاع خاص ، لافتا إلي أن مطاحن القطاع الخاص تقوم بإنتاج الدقيق استخراج 82٪ المخصص لإنتاج الخبز المدعم .

من جهته قال المهندس جمعة عبدالحفيظ مدير الرقابة التموينية بمحافظة بني سويف إنه يتم عمل حملات مستمرة لضبط المنظومة التموينية وذلك على بدالي التموين و المخابز ، كما أنه يتم توفير منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة وخاصة في المناسبات حيث تم عمل 5 شوادر في شهر رمضان الماضي ومستمرة حتي عيد الأضحى المقبل.

وأضاف عبدالحفيظ أنه تم خلال الأسبوع الماضى تم تحرير أكثر من 100 مخالفة للمخابز تتنوع ما بين محضر جنحة وعدم تطابق مواصفات وأغلب المخالفات تتعلق بنقص الوزن والتصرف في الدقيق المدعم .

وتابع: لدينا أكثر من 100 مفتش تمويني ويتم التعاون مع جميع الجهات المعنية من مباحث تموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء لضبط الأسواق ومنع تداول سلع بكافة أنواعها وأشكالها تضر بالمستهلكين.

وأوضح أنه تم ضبط كمية 4300 أسطوانة بوتاجاز قبل تسريبها للسوق السوداء من قبل المستودعات وذلك خلال الشهر الحالي.

وأشار عبدالحفيظ إلى أنه تم ضبط عدة سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز قبل بيعها في المحافظات المجاورة وذلك بعدد 250 أسطوانة .