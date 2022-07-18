تموين بني سويف : تحرير 28 محضرا لسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

شنت مديرية تموين بني سويف حملات على الأسواق بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم , لتأمين وصول السلع للمواطن بسعر مناسب وجودة عالية.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم أن الحملات رصدت أماكن تخزين السلع الغذائية ومنعها من التداول بغرض الاحتكار وزيادة سعرها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

حيث تم ضبط 8 أطنان من زيت السيارات مجهولة المصدر وتحرير محضر بالواقعة رقم 14448 جنح الواسطى لسنة 2022.

كما تم ضبط عدد 32 جلون من البويات منتهية الصلاحية بأحد محلات الحدايد وتم تحرير محضر 14449 جنح الواسطي لسنه 2022.

وأوضحت المديرية أن الحملات قامت بتحرير 25 محضرا ومخالفة تموينية لمحال تجارية ومخابز بلدية عبارة عن (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية – نقص وزن – عدم نظافة – قائمة – مواصفات- للمواطن عدم إعطاء بون صرف الخبز ).

كما تم ضبط عدد 50 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية , وتم تحرير المحاضر والعرض على النيابة للتصرف.