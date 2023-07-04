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تموين برج العرب تضبط 101 بطاقة بغرض التربح غير المشروع

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من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين والاستيلاء على المال العام.

تموين برج العرب تضبط 101 بطاقة بغرض التربح غير المشروع
معتز محمود

معتز محمود

5:23 م, الثلاثاء, 4 يوليو 23

تمكنت إدارة تموين برج العرب من ضبط بقال تمويني بحيازته 101 بطاقة تموينية تم تجمعيها للتربح غير المشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين و الاستيلاء على المال العام.

جريدة المال

يأتي ذلك طبقا للتعليمات الصادرة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على البقالين التموينيين لإحكام الرقابة على أموال الدعم المقدم من الدولة  .


وشنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة وفريق العمل التابع له عدة حملات بنطاق الإدارة ونتج عنها الآتى: ضبط بقال تموينى ببرج العرب بحيازته 101 بطاقة تموينية تم تجمعيها للتربح غير المشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين والاستيلاء على المال العام .. و كذلك عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية .
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

معتز محمود

معتز محمود

5:23 م, الثلاثاء, 4 يوليو 23