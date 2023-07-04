تموين برج العرب تضبط 101 بطاقة بغرض التربح غير المشروع

تمكنت إدارة تموين برج العرب من ضبط بقال تمويني بحيازته 101 بطاقة تموينية تم تجمعيها للتربح غير المشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين و الاستيلاء على المال العام.



يأتي ذلك طبقا للتعليمات الصادرة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على البقالين التموينيين لإحكام الرقابة على أموال الدعم المقدم من الدولة .



وشنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة وفريق العمل التابع له عدة حملات بنطاق الإدارة ونتج عنها الآتى: ضبط بقال تموينى ببرج العرب بحيازته 101 بطاقة تموينية تم تجمعيها للتربح غير المشروع من أموال الدعم المقدم من الدولة للمواطنين والاستيلاء على المال العام .. و كذلك عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.