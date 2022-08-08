«تموين برج العرب» تضبط مصنع مستحضرات تجميل لحيازته مواد كيماوية مجهولة المصدر 

قامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة الأستاذ محمد العدوى، مدير إدارة تموين برج العرب، بشنّ حملات في نطاق الإدارة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المصانع لإنتاج مستحضرات التجميل بمدينة برج العرب؛ وذلك لحيازته واستخدامه مواد كيماوية مجهولة المصدر وغير مدوَّن عليها أية بيانات.

كما تم ضبط والتحفظ على عدد 26 شيكارة بلاستيكية، زنة الواحدة 20 كجم من مادة تُستخدم في صناعة الكِريمات مجهولة المصدر، وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، وعدد 40 جركن، زنة الواحد 4 كيلوجرامات، بداخلها روائح مجهولة المصدر وغير مدوَّن عليها أية بيانات.

كما تم ضبط عدد 4 براميل بلاستيك أزرق اللون، زنة الواحد 172 كجم، بداخلها مادة زيت برافين خام مجهول المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها.

وقد تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.