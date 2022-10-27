«تموين برج العرب» تشن عدة حملات وتتحفظ على مواد مجهولة المصدر

شنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة حملات بنطاق الإدارة وبتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على الشركات والمصانع والخامات المستخدمة في التصنيع.

وأسفرت الحملات ضبط إحدى الشركات فى برج العرب بحيازتها واستخدام مواد كيماوية وخامات تستخدم في صناعة مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها

وتم ضبط التحفظ على الكميات الآتية :

عدد 72 شيكارة زنة الواحدة 25 كجم بإجمالي كمية قدرها 1800 كجم من مادة حمض ستريك مجهول المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها.

عدد 38 شيكارة زنة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية قدرها 950 كجم من مادة ديسولفين تستخدم في صناعه مواد التجميل مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها، وتم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.