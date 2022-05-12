«تموين المنيا» يضبط 41 طن قمح قبل تهريبها خارج حدود المحافظة

كشف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنيا عن ضبط 41 طن قمح قبل تهريبها خارج حدود المحافظة.

و قال يوسف في تصريحات صحفية أنه تم ضبط سيارة تحوي 31 طنا على الحدود مع محافظة بني سويف و3 سيارات بوقع 9 أطنان أخرى.

وأضاف يوسف أنه تم التحفظ على شحنة القمح ومصادرتها للشون والصوامع وعمل المحاضر اللازمة وفقا للقرار الوزاري رقم 51 وتحفظت النيابة على السيارات لحين صدور قرار آخر.

وكشف يوسف عن استمرار عمليات توريد القمح بشكل جيد داخل المحافظة حيث تم توريد نحو 150 ألف طن حتى آلان خلال 20 يوما موضحا أنه من المستهدف توريد 450 ألف طن قمح خلال الموسم الحالي.