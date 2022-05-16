«تموين المنيا»: مستهدف استلام 450 ألف طن قمح خلال موسم التوريد الحالى

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا، أن موسم القمح المحلي العام الجاري بالمحافظة شهد زراعة 250 ألف فدان قمح خلال الموسم ، إضافة إلى 50 ألف فدان ضمن مشروع الريف المصري.

وقال يوسف خلال جولة تفقدية على منشآت تموينية في محافظة المنيا بمشاركة بكري حسن الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن مصر الوسطى ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، إنه تم استلام نحو 193 ألف طن قمح محلي منذ بدء الموسم منتصف أبريل الماضي وحتي يوم أمس الأحد.

وأضاف يوسف أنه مستهدف توريد نحو 450 ألف طن خلال الموسم الحالي من المزارعين والموردين، حيث يتراوح معدل التوريد اليومي ما بين 16 ألفا و19 ألف طن في المتوسط.

وأشار يوسف إلى أن المحافظة لديها 44 نقطة لاستلام القمح بسعات إجمالية تصل إلى 650 ألف طن ، من خلال 7 صوامع بسعة إجمالية 330 ألف طن.

وتابع يوسف أن تلك الصوامع مقسمة كالتالي 6 صوامع تتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين وواحدة تابعة للقطاع الخاص، إضافة إلى 26 شونة ، و5 هناجر.

وأكد يوسف أنه يتم صرف مستحقات المزارعين أولا بأول دون تأخير وذلك خلال 48 ساعة من استلام الآقماح ، كما يتم تشديد الرقابة على عمليات التوريد.

وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا، أنه يتم عمل كمائن في أنحاء المحافظة وذلك لمنع تسريب القمح خارج المحافظة ، حيث تم ضبط 6 سيارات نقل قبل تهريبها القمح المحلي إلى السوق السوداء بكميات تصل لـ100 طن قمح.

وقال يوسف إن مخزون القمح بالمحافظة يكفي لمدة تتراوح من 6 إلي 8 أشهر , لافتاً إلي معدل الطحن اليومي يتراوح من 1300 إلي 1350 طن قمح يوميا وذلك لتوفير الدقيق الخاص لانتاج الخبز المدعم للمواطنين.

وأشار يوسف الي أنه يتم توزيع القمح لبعض المحافظات الأخرى وفقاً للاحتياجات ، مؤكداً توريد كافة الكميات المزروعة وفقا للمخطط.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا أن هناك رقابة مشددة علي الأسواق والمنافذ السلعية، مشيرا إلي أن الربط الشهري للسلع التموينية يصل الي 150 مليون جنيه لنحو مليون و133 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 4.5 مليون مواطن.

وقال يوسف إن قرار وزير التموين بمد فترة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية حتي نهاية يونيو المقبل ساهم في تخفيف حدة الزحام بالمكاتب ومراكز الخدمة ، لافتا إلي أن القرار يستهدف تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.

وأوضح يوسف أن محافظة المنيا تضم 73 مكتبا تموينيا ، إضافة إلي 17 مركز خدمة مطور في عدد 5 مراكز حياة كريمة وباقي المراكز سيتم دخولها في حياة كريمة.