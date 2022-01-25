اقتصاد وأسواق

«تموين المنيا» تحرر 75 مخالفة متنوعة في حملات بالأسواق اليوم

شملت المخابز والأسواق المحلية
محمد مجدي 6:11 م, الثلاثاء, 25 يناير 22 6:11 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا حمللات مكبرة اليوم الثلاثاء على المخابز البلدية المدعمة والأسواق ومحطات المواد البترولية ومستودعات الدقيق.

وجاءت الحملات بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة والمقدم هيثم ماهر رئيس مباحث التموين .

وتم تحرير 75 مخالفة بياناتها كالتالي: 54 محضرا في قطاع المخابز ، و 21 محضرا في الأسواق ما بين سلع مجهولة المصدر وسلع منتهية الصلاحية وعدم إعلان عن أسعار ، وعدم وجود شهادات صحية، وبيع سلع بدون فواتير.

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وتم تحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة واستمرار المرور الدوري المكثف على المخابز ومحطات المواد البترولية ومصانع تعبئة الغاز فى جميع مراكز المحافظة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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