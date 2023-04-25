تموين المنيا: استلام 10 آلاف طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء موسم التوريد

أكد الدكتور محمود يوسف، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا أنه تم توريد نحو 10 آلاف طن قمح محلي عبر 42 نقطة تجميع بالمنيا منذ بداية موسم التوريد في منتصف أبريل الجاري وحتى الآن.

وقال يوسف لـ”المال” خلال جولة تفقدية على صومعة نفرتيتي بمطحن بوهلر التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى في محافظة المنيا إن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام 243 ألف فدان.

وأضاف أن تلك المساحات مستهدف أن تنتج 450 ألف طن قمح وهو نفس معدل العام الماضي، موضحَا أن العام الماضي تم توريد كميات أعلى من المستهدف بمعدل 105 آلاف طن قمح.

وأوضح أن ذلك بفضل المساحات التي تم زراعتها في غرب المنيا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في معدلات التوريد اليومي لتتراوح بين 10 آلاف و15 ألف طن قمح في اليوم الواحد.

وأكد يوسف أن موسم القمح المحلي الجاري شهد دخول الصومعة الحقلية بالعدوة سعة 5 آلاف طن، بالإضافة إلى 7 صوامع أخرى منها 3 في بني مزار بسعة إجمالية 180 ألف طن.

بالإضافة إلى صومعة سعة 25 ألف طن في دماريس، وصومعة 90 ألف طن في المدينة الصناعية، وصومعة سعة 2000 طن في ملوي، وصومعة قطاع خاص سعة 30 ألف طن بسعة إجمالية 332 ألف طن.

وأوضح يوسف أن محافظة المنيا لديها 25 موقع استلام قمح محلي “شون” منها 3 أسمنية والباقي نقاط تجميع، كما يتم استلام القمح في 5 هناجر سعة الهنجر الواحد 1920 طن موزعة كالتالي هنجر في كل من نيازي، وسمالوط، وملوي 1 وملوي 2، إضافة إلي هنجرين في مغاغة.

وحول قرار رفع سعر توريد القمح المحلي إلي 1500 جنيهًا للأردب الواحد اكد ” يوسف” أنه قرار حكيم خاصة ارتفاعة للضعف عن العام الماضي، والذي كان يتراوح من 810 و820 جنيه للأردب الواحد.

وأكد يوسف أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين على مطاحن القطاع الخاص ومصانع الأعلاف، حيث تم حصر تلك الأماكن والتي بلغت 11 مصنعًا، لمنع استخدام محصول القمح المحلي وتصنيعه كعلف حيواني، مشيرًا إلي أن جميع الجهات الرقابية تراقب تلك المصانع بشكل يومي لمنع حصولها على القمح المحلي.

ولفت إلى أن قرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير القمح المستورد لمطاحن القطاع الخاص عبر البورصة المصرية للسلع بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد يساهم في الحد من المضربات التي يستغلها البعض في أسعار القمح ويمنح فرصة أكبر لتوريد المحصول المحلي لصالح منظومة الخبز المدعم، كما أن طرح القمح المستورد في البورصة السلعية ساهم في تلبية طلبات مطاحن القطاع الخاص وعدم لجوئهم للمزارعين والحصول على جزء من حصة الدولة من القمح المحلي.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا أن قرار الوزارة منح المزارعين حرية توريد المحصول المحلي اختيارياً لصالح الحكومة اختياريا طبقًا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 67 و 68 لسنة 2023 في هذا الشأن سيعمل على زيادة الكميات الموردة لوزارة التموين.