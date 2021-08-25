اقتصاد وأسواق

«تموين القاهرة»: تطوير 36 مكتباً ورفع كفاءتها خلال شهرين

بالتعاون مع «الإنتاج الحربي».. من إجمالى 54
محمد مجدي 7:27 ص, الأربعاء, 25 أغسطس 21 7:27 ص, الأربعاء, 25 أغسطس 21

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انتهت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى القاهرة، خلال شهرى يوليو وأغسطس، من تطوير 36 مكتبًا تموينيًّا ورفع كفاءتها، ضمن خطة تقوم بها المديرية العام المالى 2022/2021 بشأن 54 مكتبًا بالمحافظة.

قال العميد محمد لبيب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية فى القاهرة لشئون الرقابة والتجارة فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه منذ بداية العام المالى الحالى، وبالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، تم تطوير 11 مكتبًا تموينيًا، وتحويلها لمراكز خدمة متطورة، وتحويل 10 إلى نموذجية، ورفع كفاءة 15 أخرى.

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وأوضح «لبيب» أنه سيتم خلال الشهور المقبلة تطوير عدد 4 مكاتب تموين منها مكتب تموين الحدائق أول وثانى، ومكتب تموين المعادى، مشيرًا إلى أن هناك 12 أخرى سيتم الإبقاء عليها دون تطوير، نظرًا لموقعها أو عقود ملكيتها.

وفى سياق آخر، قال لبيب أنه تمت زيادة عدد الحملات التموينية على المخابز لتصبح 4 يوميًا، بدلاً من واحدة أو اثنتين، وذلك من خلال 37 إدارة تموينية تابعة لمديرية التموين بالقاهرة، بهدف متابعة سير عملها، ومواصفات رغيف الخبز، ونظافة المخبز. وأضاف أنه يتم أيضًا شن حملات على بقالى التموين، ومنافذ جمعيتى لمتابعة سير صرف السلع التموينية وتوافرها فى فروع المجمعات الاستهلاكية

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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