«تموين القاهرة»: المحال التجارية ملتزمة بتنفيذ الغلق فى حظر التحرك

أكد اللواء عبدالنعيم حامد ، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في القاهرة ، أن المحال التجارية في القطاعات المختلفة ملتزمة بتنفيذ الغلق طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، بغلق جميع المنشآت التجارية ما عدا محال المواد الغذائية والصيدليات ، من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا .

وقال حامد ، لـ”المال” ، إن هناك حملات تفيشية مستمرة على محال المواد الغذائية ، السلاسل التجارية الكبرى ، للتأكد من استقرار الأسعار وعدم وجود زيادات دون مبرر على المستهلكين في السلع الغذائية والاستهلاكية .

وأضاف حامد ، أن هناك تعليمات مشددة من وزير التموين ، بمحاسبة أى تاجر يخالف قرار الغلق ، أو يثبت وجود زيادات في اسعار السلع الغذائية ، وذلك من خلال التواصل المستمر مع الغرف التجارية بمتوسط اسعار البيع في الأسواق .

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، قد صرح بأن الدولة بجميع أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ، ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصرى .

وأكد المصيلحي ، أن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدى بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب في حق المواطنين ، سواء كانت تلاعبا فى الأسعار أو غشا فى المنتجات أو حجبا للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

وشدد المصيلحي على أن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحتها بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة سوف يتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف وتوقيع اشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وأهاب المصيلحي بكل التجار والصناع والموزعين الالتزام بجميع القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التي تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.

وأكد المصيلحى على قيام جميع الأجهزة الرقابية بالتحرك الفوري بدءا من اليوم للمرور الميداني والتفتيش والرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية لضبط الإداء والتحقق من انضباط الأسواق وعمليات البيع والشراء سواء كانت عمليات مباشرة مع المواطنين او البيع على الانترنت ومواقع السوشيال ميديا.

ووجه المصيلحى أيضاً بضرورة التنسيق الكامل والفوري بين الأجهزة الرقابية ووضع خطة محددة للتحرك الفوري للمرور على الأسواق التجارية والتحرك في شكل مجموعات عمل منتظمة ومنضبطة لإنفاذ القانون.

وأهاب المصيلحي المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار أثناء علميات البيع والشراء سواء كانت في جودة المنتج أو سعره وغيرها من المخالفات ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) .