«تموين الفيوم»: 434.6 مليون جنيه تكلفة استلام 75 ألف طن قمح من المزارعين

كشف المهندس سيد حرز الله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الفيوم، أنه تم استلام ما يزيد عن 75 ألف طن قمح من مزارعى المحافظة، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح فى شهر أبريل الماضى وحتى الأحد الماضي.

وقال حرز الله فى تصريح خاص لجريدة «المال» إنه تم سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من وقت الاستلام، والتى بلغت 434 مليون و662 ألف و500 جنيه، وذلك فور توريد القمح لمواقع الاستلام، والتى تبلغ 13 نقطة تجميع فى محافظة الفيوم.

يذكر أنه يتم توريد القمح المحلى من خلال المزارعين والموردين خلال الموسم الجارى بأسعار 865 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيه للإردب درجة نظافة 23 قيراط، و885 جنيه للإردب درجة نضافة 23.5 قيراط.

وأضاف حرز الله أن تلك المواقع سعتها الإجمالية تبلغ 200 ألف و300 طن، موزعة كالتالى 3 صوامع و4 هناجر و6 شون إسمنتية، مشيرًا إلى أنه من المستهدف استلام 375 ألف طن قمح خلال موسم التوريد الجارى.

يشار إلى أن وزير التموين أصدر قرارًا باستلام الأقماح ‏من آخر مورد للقمح داخل وأمام الموقع التخزينى وبحد أقصى حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا.

ويشمل التوجيه الوزارى قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمتابعة ‏اليومية لتوريد الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية، والتنسيق ‏مع كافة الجهات المعنية بالتوريد للعمل على التيسير على الموردين، وانتظام ‏عمل اللجان بتلك المواقع لمنع حدوث ازدحام بهذه المواقع.

ووجه القرار ‏الوزارى للجهات المسوقة أو التجار المتعاقدين معها لتوريد ونقل كميات من ‏الأقماح المحلية موسم 2022 بالمواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات، ‏بموجب تصريح نقل خارج المحافظة، والمعتمد من الجهة المسوقة بتسليم ‏صورة من هذا التصريح لمديرية التموين والتجارة الداخلية أو الإدارات ‏التموينية التابعة لها بالمحافظة المنقول منها الأقماح.‏

وفى سياق آخر، أوضح المهندس سيد حرز الله، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الفيوم، أنه تم الانتهاء من تحويل 21 مكتبًا تموينيًّا إلى مركز خدمة مطور من أصل 73 مكتبًا، وسيتم تطوير نحو 23 مكتبًا تموينيًّا خلال العام الجارى.

وأضاف حرز الله أن محافظة الفيوم بها 1295 بقالًا تموينيًّا، و245 منفذ جمعيتى، و685 مخبزًا بلديًّا مدعمًا، 675 مستودع دقيق مدعمًا، يستفيد منهم 3 ملايين و800 ألف مواطن مقيدين على 800 ألف بطاقة تموينية.