تموين الفيوم: 120 مليون جنيه إجمالي قيمة السلع التموينية شهريا

أكد المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن عدد بدالي التموين بالمحافظة يصل إلى 1270 بقالا و259 فرع جمعيتي.

وقال حرز الله خلال جولة تفقدية على المنافذ التموينية في محافظة الفيوم اليوم، إنه حتى الآن تم صرف نحو 45% من الحصة التموينية لشهر أغسطس الجاري، موضحا أن عدد البطاقات التموينية بمحافظة الفيوم تصل إلي 800 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 3 ملايين و500 ألف مواطن.

وأضاف حرز الله، أنه يتم صرف سلع بحوالي 120 مليون جنيه خلال الشهر، كما يوجد 24 فرعا للشركة المصرية لتجارة تجزئة جملة ونصف جملة بالإضافة إلى 4 سيارات تابعة للشركة بالمحافظة بالإضافة إلى 7 فروع لجهاز الخدمة الوطنية بخلاف 20 سيارة متنقلة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية و20 سيارة أمان و 18 منافذ أمان ثابت موزعين على مستوى المحافظة.

وفيما يخص عدد المكاتب التموينية قال حرز الله إن الفيوم لديها 73 مكتباً علي مستوي المحافظة حيث تم تحويل 21 مكتب إلي مراكز خدمة متطورة منها 4 مراكز ضمن مباردة حياة كريمة في مركزي إطسا ويوسف الصديق ، لافتا إلي أنه سيتم تطوير مركزين آخرين خلال الفترة المقبلة بسنورس والفيوم.