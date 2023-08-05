تموين الفيوم: توافر جميع السلع الأساسية بالمنافذ وحملات يومية لضبط الأسواق

أكد المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم ، توافر جميع السلع الأساسية بكافة المنافذ ، مع استمرار جهودها في تأمين المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة.

وقال حرز الله خلال جولة تفقدية منذ قليل في محافظة الفيوم ، أن جميع السلع الغذائية متوافرة بكميات كبيرة حيث يتم طرح كيلو الأرز البلدي الحر بسعر 25 جنيها والهندي بسعر 21 جنيها، والسكر 18 جنيها بفروع الجملة التابعة للتموين.

وفيما يتعلق بجهود الرقابة على الأسواق، أوضح حرز الله أن مديرية التموين تقوم بأكثر من 13 حملة تموينية يومياً ، حيث يتم تحرير من 80 إلى 100 مخالفه يوميا، وتم تحرير 2160 محضرا خلال الشهر الماضي.