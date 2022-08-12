«تموين العجمي» تضبط مستحضرات تجميل وخامات منتهية الصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص

قامت إدارة تموين العجمى التابعة لمديرية تموين الإسكندرية برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات فى نطاق الإدارة، وذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والسلع والخامات مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع مستحضرات تجميل بمنطقة العجمى بدون ترخيص وحيازته لمستحضرات تجميل ومواد كيماوية منتهية الصلاحية وأخرى بدون بيانات مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على المضبوطات شملت عدد 5 شكاير ×25 ك شموع يستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وعدد 3 برميل × 50 ك زيت يستخدم فى تصنيع مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية عدد 4 كرتونة زيت زبده كاكاو وزن كل كرتونة 20 ك.

وتم التحفظ على عدد 5 أكياس فازلين ابيض اللون × 3 ك بدون بيانات عدد 6 جراكن ×15 ك زيت سيرم عدد 10 برطمان كريم شعر× 1ك بدون بيانات عدد 38 زجاجة حمام كريم بدون بيانات عدد 3 برميل ازرق حمام كريم بدون بيانات عدد 200 برطمان حمام كريم ×1 ك عدد 300 قرص صابون ×1 ك بدون بيانات عدد 30 شيكارة ×25 ك شموع تستخدم فى تصنيع مستحضرات التجميل عدد 3 براميل كريم شعر ×100 بدون بيانات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.