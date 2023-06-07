تموين العامرية تضبط 800 كيلو أقمشة مجهولة المصدر

شنت إدارة تموين العامرية عدة حملات برئاسة حسن داود مدير الإدارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع حي العامرية.

يأتي ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع لحماية المواطنين من الغش التجاري والتدليس.

أسفرت الحملات عن ضبط مصنع ملابس لحيازته أقمشة مجهولة المصدر بدون مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على 40 كيس بلاستيك تحتوى على 800 كجم أقمشة قطنية .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.