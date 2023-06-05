«تموين العامرية» تضبط مصنع مكملات غذائية بدون ترخيص

قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، بعدة حملات بنطاق الإدارة، نتج عنها ضبط مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف مكملات غذائية، ومواد الاستحلاب بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتم التحفظ على عدد ١٠ براميل بلاستيك بها جلوكوز غذائي وزن البرميل الواحد ٣٠٠ كجم بإجمالى ٣ طن جلوكوز غذائي يستخدم فى تصنيع المكملات الغذائية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة لضبط مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف مكملات غذائية للعرض على وكيل النائب العام.

ويأتى ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله، وكيل مدير مديرية التموين وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.