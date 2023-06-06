تموين العامرية تضبط دقيق حر وهوالك حلويات مجهولة المصدر

شنت إدارة تموين العامرية عدة حملات بنطاق الإدارة برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالاشتراك مع حي العامرية أول.

يأتي ذلك بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس .

وأسفرت حملات إدارة تموين العامرية عن ضبط مصنع بسكويت لحيازته دقيق ٧٢% بدون مستندات دالة على الحيازة وتم التحفظ على ٤٠ شيكارة دقيق حلويات ٧٢ % زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالى ٢ طن دقيق .



كما تم ضبط مصنع حلويات لحيازته هوالك تصنيع حلويات داخل صناديق بلاستيك بدون بيانات ومجهولة المصدر وتم التحفظ على كمية ٨٠٠ كجم هوالك تصنيع حلويات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.