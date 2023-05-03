«تموين الدقهلية»: 10 آلاف طن زيادة في المساحات المزروعة بالقمح الموسم الحالي

أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الدقهلية، أنه تم استلام نحو 90 ألفا و408 أطنان قمح منذ بداية موسم الحصاد فى منتصف أبريل الماضى وحتى اليوم الأربعاء، ومستهدف استلام نحو 450 ألف طن مقارنة بموسم العام الماضي.

وقال دايرة خلال جولة تفقدية على صومعة ميت غمر التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن معدل التوريد اليومي يبلغ 13 ألف طن يومياً، تصل إلى 17 ألف طن في ذروة التوريد، مشيرا إلى أن المساحات المزروعة بالقمح خلال الموسم الجاري بلغت نحو 272 ألف فدان بزيادة تقدر بـ 10 آلاف طن عن الموسم الماضي والذي بلغ 262 ألف فدان قمح خلال 2022.

وأوضح دائرة أنه يتم توريد حصص من القمح المحلي المورد لمحافظة الدقهلية إلى المحافظات المجاورة وهي الشرقية والقاهرة ودمياط بهدف توفير الدقيق المدعم للمخابز بتلك المحافظات.

وأوضح دايرة، أنه يتم استلام محصول القمح المحلي من المزارعين عبر 39 نقطة تجميع موزعة على 5 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصومعتي شركة مطاحن شرق الدلتا، والباقى شون وهناجر، بسعة تخزينية إجمالية 282 ألف طن.

وأضاف دايرة أن محافظة الدقهلية بها 8 مطاحن مقسمة إلى 5 قطاع عام، و3 مطاحن قطاع خاص، بمعدل طحن يومى 1400 طن، مؤكدًا عدم وجود أى أزمة فى توفير الدقيق المدعم لصالح المخابز البلدية المدعمة فى المحافظة.

وأكد دايرة أنه توجد لجان تفتيشية تجوب أنحاء محافظة الدقهلية لضبط اي كميات من القمح المحلي قبل تسريبها إلى المزارع السمكية ومصانع الأعلاف، كاشفا أنه تم ضبط سيارة محملة بكمية 62 طن قمح وأخرى بكمية 635 طنا.

بينما قال المهندس عادل سعد مدير صومعة ميت غمر التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين في الدقهلية، إن السعة الإجمالية للصومعة تبلغ 60 ألف طن بعدد خلايا 12 خلية سعة الواحدة 5 آلاف طن.

وأضاف سعد أن صومعة ميت غمر استلمت 8200 طن قمح محلي من 160 مزارعا وموردا منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الأربعاء، موضحاً أن معدل التوريد اليومي يصل إلى 2000.