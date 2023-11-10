«تموين الدقهلية»: مشاركة 410 معارض ومنافذ بمبادرة تخفيض الأسعار

أكد السيد دايرة، المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية، أنه تم إقامة عدد كبير من المعارض والمنافذ في مبادرة تخفيض السلع، حيث تم إقامة 20 معرضًا رئيسيًّا في المحافظة، منها 2 رئيسي في المنصورة، و18 آخر في بقية المدن والمراكز بالدقهلية.

وقال دايرة، خلال جولة المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية على محافظة الدقهلية، اليوم، إن مبادرة تخفيض أسعار السلع تضم 410 معارض ومنافذ تتضمن نحو 100 سلسلة ومحل تجاري، و167 جمعية تعاونية استهلاكية، و13 منفذًا تابعًا للشركة العامة لتجارة الجملة، و110 منافذ تابعة للمجالس المحلية، إضافة إلى تسيير 18 سيارة سلع متنقلة سعة 1.5 طن.

وأضاف أن السلع المطروحة في المبادرة نسبة التخفيضات بها من 15 إلى 25% عن السوق المحلية، مما أدى إلى عمل توازن في سعر السلع الأساسية من سكر وزيوت وأرز ومكرونة، وخلافه، مشيرًا إلى أنه يتم ضخ السلع في المنافذ والمعارض بنحو 3 مرات يوميًّا نظرًا لزيادة الإقبال.

من جانبه قال علي حسن، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، إنه يتم يوميًّا شن حملات على كل الأسواق التجارية، حيث تم في شهر أكتوبر 2800 تحرير مخالفة مخابز وتجار تموين ومحطات بترول وعدم إعلان وبيع أزيد من السعر.

بدوره قال مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين رمضان الشحات إن الدولة نجحت مؤخرًا في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية ومنافذ القطاع الخاص، وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تُواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرَجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلى سلع فارق نقاط الخبز التي تُصرَف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قال، في تصريحات صحفية سابقة، إن المبادرة التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي، وتستمر لمدة 6 أشهر منذ الإعلان عنها، تتضمن توفير 48 صنفًا لعدد 7 مجموعات سلعية بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%.

وقال المصيلحي إن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية، ما يسهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار.