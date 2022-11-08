تموين الدقهلية : طرح 300 طن أرز معبأ في المنافذ الثابتة والمتحركة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح نحو 300 طن من الأرز في المنافذ الثابتة والمتحركة بالدقهلية، خلال الـ 10 أيام الماضية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بسعر 12 جنيها للكيلو السائب و15 للمعبأ.

وأكد السيد دايرة ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية خلال جولة تفقدية على مضرب بهرند التابع لشركة مضارب الدقهلية ، استمرار ضخ كميات كبيرة من الأرز بالأسواق.

وقال دايرة إنه تم إمداد 80 فرعا تابعا للسلاسل التجارية الكبري بكميات كبيرة من الأرز بالأسعار المعلنة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف أن المضارب تقوم بتوفير 50% من إنتاجها لصالح وزارة التموين والـ 50٪ الأخري للقطاع الخاص.

وأكد دايرة أن مصر لا يوجد بها أزمة في توفير الأرز خاصة أن إجمالي المساحات المزروعة تبلغ 1.5 فدان توفر نحو 5 ملايين طن وهي كميات تكفي الاستهلاكي المحلي وتزيد.

مشيراً إلي أن هناك فئات تتعمد افتعال الأزمة في السوق المحلية لتحقيق مكاسب مالية كبيرة علي حساب المواطن.