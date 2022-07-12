تموين الدقهلية: ضبط 84 مخالفة في ثالث أيام عيد الأضحى

أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية أنه تم ضبط 84 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة تم شنها أمس الإثنين ثالث أيام عيد الأضحي المبارك على المخابز والأسواق .

وقال دايرة في تصريحات اليوم إنه تم المرور على مراكز المطرية والسنبلاوين ومركز ميت غمر ومنية النصر وتمي الأمديد ومركز المنصورة والتي أسفرت عن تحرير عدد كبير من المخالفات وبيانها كالتالي:

أولا: المخابز: 23 محضر نقص وزن، 19 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 1 محضر عدم إعطاء بون للمواطنين، 15 محضر توقف عن الإنتاج، 7 محضر تصرف في دقيق مدعم، 1 محضر عدم نظافة أدوات العجين، 4 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، 1 محضر تجميع خبز، 1 محضر عدم وجود ميزان حساس .

ثانياً: الأسواق : 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، 2 محضر عدم حمل شهادة صحية، 2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

وتم التحفظ على 37 شيكارة دقيق مدعم و 2100 رغيف خبز مدعم ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.