تموين الدقهلية: حملة مكبرة على ميت غمر تسفر عن تحرير 142 محضرًا للمخابز

أكد السيد دايرة، المشرف العام على مديرية التموين الدقهلية، أنه تم شحن حملة فجر اليوم الأحد 2 يوليو 2023، على الأسواق والمنشآت التموينية في مركز ومدينة ميت غمر.

وقال “دايرة” في تصريحات اليوم، إن تلك الحملة جاءت بناءً على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين باستمرار الحملات الرقابية على المخابز ومدى جوده الخبز للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصولة الدعم لمستحقيه واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين،

وأضاف أن الحملة نجحت في تحرير 32 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 8 : 19 جراما، و15 محضر تصرف في إجمالى 76 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلوجراما، و50 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

واستكمل قوله: تم تحرير 52 محضر انتهاء من الإنتاج، و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و1 محضر تجميع 165 بطاقة تموينية ذكية وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأشار دايرة إلي انه تم تحرير 1 محضر بيع أزيد من السعر الرسمى، و1 محضر تجميع 5 شكاير دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلوجراما.

وأكد السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية التموين الدقهلية أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسوف تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها فى مواجهة المخالفين.

يشار إلي أن الحملة التي تم شنها على مركز ومدينة ميت غمر كان برفقة على حسن وكيل المديرية ومحمد زغلول مدير الرقابة التموينية ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ومحمد صالح وسامى إبراهيم وايهاب رجب ومجدى حموده من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركز ومدينة ميت غمر.