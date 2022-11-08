تموين الدقهلية: توريد 63 ألف طن أرز شعير وضبط 1414 طنا بغرض الاحتكار

قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية، إن إجمالي المساحات المزروعة من الأرز خلال العالم بلغت 318 ألف فدان أرز شعير هذا العام.

وأضاف دايرة خلال جولة تفقدية على محافظ الدقهلية بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، أن معدل توريد الأرز بلغ 63 ألف طن حتى الآن ، وذلك عبر 95 موقع استلام داخل المحافظة.

وأضاف دايرة أن المواقع منها 31 موقعا رسميا تابعة للدولة، بالإضافة إلى 64 مضربا تابعا للقطاع الخاص تم التعاقد معها تمثل 80 ٪ من إجمالي عدد المضارب وهناك 25 مضربا جار التعاقد معها بعد توجيهات الدكتور علي المصليحي وزير التموين.

وأشار إلى أن المضارب الخاصة البالغ عددها 64 مضربا بدأت تنتج وتعرض الأرز المعبأ في السوق المحلية، حيث يتم طرح الأرز المعبأ في جوال زنة 25 كيلو بسعر 300 جنيه وجوال زنة 10 كيلو جرامات بسعر 120 جنيها عبر سيارات متنقلة.

وأوضح أن المحافظة لديها 4 مخازن لتخزين الأرز في مراكز ( بلقاس، وميت غمر، السنبلاوين، وتمي الأمديد) بطاقة إنتاجية تتراوح من 200 إلي 700 تقوم بتوفير احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة بالأرز .

وفيما يتعلق بجهود المديرية في منع التلاعب ومواجهة الاحتكار ، قال ” دايرة ” إن المديرية تقوم بشن حملات علي الأسواق بصفة مستمرة ، حيث تم ضبط 105 أطنان أرز أبيض لدي عدد من التجار للامتناع عن البيع أو البيع بأزيد ، وتم تحرير 57 مخالفة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكميات المضبوطة

وأوضح مدير مديرية تموين الدقهلية، أنه تم ضبط 534 طن أرز شعير امتنع أصحابها عن التوريد وتم تحرير 82 محضر مخالفة ، فضلا عن تحرير 173 مخالفة أخرى عدم توريد أرز شعير بكميات تصل لـ 760 طنا ، كما تحرير محاضر مخالفة لـ 10 مضارب مخالفة لشروط التعاقد ومصادرة 15 طن أرز.

وفيما يتعلق بالاحتياطي من السلع الاستراتيجية في الدقهلية أوضح دايرة أن المخزون من السكر والأرز والزيت يكفي 3 أشهر، كما أنه تم صرف حتي الآن 35٪ من مقررات تموين شهر نوفمبر الحالي.

وأوضح دايرة أن معدل الربط السلعي شهرياً يبلغ 240 مليون جنيه، كما أن إضافة المواليد على البطاقات التموينية مستمر وذلك للأسر الأولي بالرعاية وذلك من خلال المستندات الدالة على ذلك.