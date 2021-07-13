اقتصاد وأسواق

تموين الدقهلية: تشديد الحملات على محال الجزارة ومخازن اللحوم

قال السيد دايره مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية أنه تم تشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم ومخازن اللحوم المجمدة ومخازن الأغذية وذلك لاقتراب عيد الاضحى المبارك للتأكد من سلامة المعروضة من اللحوم للبيع على المستهلكين . واضاف…

محمد مجدي 1:11 ص, الأربعاء, 14 يوليو 21 1:11 ص, الأربعاء, 14 يوليو 21

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قال السيد دايره مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية أنه تم تشديد الرقابة على محلات بيع اللحوم ومخازن اللحوم المجمدة ومخازن الأغذية وذلك لاقتراب عيد الاضحى المبارك للتأكد من سلامة المعروضة من اللحوم للبيع على المستهلكين .

واضاف دايره في تصريحات صحفية أنه تم تحرير محضر ضد ثلاجة لحوم مجمدة بناحية شارع الترعة بالمنصورة وتم التحفظ على كمية كبيرة من الكبدة المجمدة والتي وجدت سائبة و مفككه و متغيره في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الادمي .

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وتابع أنه تم التحفظ على عدد 450 كرتونة زنة الكرتونة الواحدة 20 كجم بإجمالي وزن 9 طن تقريباً كبدة غير صالحة للاستهلاك الادمي .

وأوضح أنه تم تحرير عدد 2 محضر ضد محلات جزارة وذلك لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على عدد 100 كيلو جرام .

وأشار إلي أنه تم تحرير محضر ضد شركة لمستحضرات التجميل وذلك لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 3 براميل من زيت برافين زنة البرميل الواحد 190 كجم بإجمالي وزن 570 كجم و عدد 2 برميل جلسرين وزن البرميل 250 كجم بإجمالي وزن 500 كجم .

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وأوضح دايره أن تلك الضبطيات تمت من خلال تشكيل حمله برئاسة سامي ابراهيم وعضوية احمد مجدي المفتش بالمديرية و بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية .

وبحضور أحمد عبد العزيز المشرف على فرع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية وبالاشتراك مع الطب البيطري الدكتورة حنان السيد السعيد مدير إدارة المجازر بالمديرية و الدكتور خالد عنبر .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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