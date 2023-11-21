«تموين الدقهلية» تستهدف تحويل 25 مكتبًا إلى مركز خدمة مطور بالمحافظة

أكد السيد دايرة، المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، أنه تم الانتهاء من تحويل 36 مكتبا تموينيا لمركز خدمة مطور، وربطها إلكترونيا بين وزارتى التموين والإنتاج الحربى.

وأضاف أنه من المنتظر البدء فى تحويل 25 مكتبا تموينيا لمركز خدمة مطور ضمن المبادرة.

وكشف «دايرة» – فى تصريحات لـ«المال» على هامش جولة تفقدية بمحافظة الدقهلية- أنه من المستهدف خلال العام الحالى إقامة 8 مراكز أخري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مدينة شربين.

وقال إن سوق الجملة المستهدف إقامته بمدينة المنصورة يتم حاليًا العمل على ترسية تنفيذه من خلال مكتب استشاري، موضحًا أن الترسية ستكون من قبل المحافظة.

وأضاف “دايرة” أن محافظة الدقهلية تضم 2400 منفذ تموينى ما بين بقال وجمعيتي، إضافة إلى 22 فرع تجزئة تابع للشركة العامة لتجارة الجملة، و1820 مخبزا مدعما، تقوم بصرف السلع التموينية والخبز المدعم لنحو 5 ملايين و60 ألف مواطن، مقيدين على 1 مليون و750 ألف بطاقة تموينية.

وتابع “دايرة” أن المخزون الاستراتيجى من القمح والأرز يكفى مدة 6 أشهر لكل منهما، والمخزون الاستراتيجى من الزيت، والمكرونة، والسكر من 4 إلى 5 أشهر، والدولة تحمل على عاتقها توفير السلع بأسعار مخفضة.

ولفت إلى أنه تم تطبيق منظومة الصرف الواحد فى محافظة الدقهلية، والتى تقوم على تحديد ما يتم صرفه من المخازن التموينية لبدالى التموين ومنافذ جمعيتي، وذلك ضمن التحول الرقمى لكل ما يتم تداوله داخل التموين من صرف سلع وخبز مدعم.

وقال “دايرة” إنه تم البدء فى تطبيق التحول الرقمى بمنظومة الخبز المدعم فى الدقهلية، والتى تقوم على تحديد الكميات التى يتم توريدها من القمح بالصوامع إلى المطاحن لتحويله إلى دقيق يتم إرساله إلى مستودعات التموين، لطرحه بعد ذلك فى المخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدى المدعم للمواطنين.

من جهته، قال على حسن وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الدقهلية، إنه يتم تسيير 15 حملة تموينية يوميًا على مستوى المحافظة، بهدف ضبط الأسواق ومنع تسريب السلع الاستراتيجية إلى السوق السوداء، وطرحها بأسعار أعلى مما يتم طرحه للمستهلكين.

وأضاف حسن، لـ«المال»، أنه يتم تحرير ما بين 120 إلى 125 مخالفة يوميًا ما بين سلع غذائية ومخابز، مشيرًا إلى أن محافظة الدقهلية بها 300 مستودع بوتاجاز، و220 محطة تموين سيارات، و8 مطاحن (5 قطاع عام ـ 3 قطاع خاص).

ولفت إلى أنه يتم متابعة تداول الأرز لدى المضارب والبائعين، للتأكد من تحديد سعر بيعه سواء لتجار الجملة أو التجزئة، ومطابقته بما تم استلامه من المضارب.