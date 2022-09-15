«تموين الدقهلية»: انتهاء %20 من المنطقة التجارية واللوجستية فى طلخا

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الدقهلية، فى تصريحات لـ«المال»، أنه تم الانتهاء من تنفيذ %20 من أعمال البنية التحتية بالمنطقة التجارية واللوجستية والمقامة على مساحة 50 فدانًا فى مدينة طلخا بالمحافظة، والمستهدف الانتهاء منها خلال عام ونصف.

يذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقع فى شهر أغسطس الماضى عقد ترسية إنشاء المنطقة التجارية واللوجستية، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، مع شركة مراكز السعودية، ومحافظة الدقهلية، والتى تعمل على توفير 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال «دايرة» إن المنطقة اللوجستية التى ستتم إقامتها تعد من أكبر المراكز اللوجستية فى منطقة الدلتا، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بتقديم كل التسهيلات اللازمة.

وأضاف أن محافظة الدقهلية تعد من المحافظات الواعدة وعدد سكانها كبير ولديها قوى شرائية كبيرة، ما يؤكد نجاح الفكرة، لافتا إلى أن المركز اللوجيستى سيقام فى نفس منطقة بها 20 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى وجود نحو من 4 إلى 5 جامعات.

وفى سياق آخر، قال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الدقهلية، أنه تم تحويل 36 مكتبا تموينيا إلى مركز خدمة مطور، ومستهدف خلال الفترة القادمة العمل على تطوير وتحويل نحو 50 مكتبا آخر لمراكز خدمة مطورة، بهدف تسهيل الاجراءات والخدمات التى تقدمها وزارة التموين للمواطنين.

وأضاف أن محافظة الدقهلية تضم 3 آلاف منفذ تموينى ما بين بدالين، ومنافذ جمعيتى، وجمعيات تعاونية، و1810 مخابز بلدية مدعمة، إضافة إلى 1750 بطاقة تموينية، مقيد عليها 5 ملايين و50 ألف مواطن، من إجمالى 7 ملايين مواطن بالمحافظة.

وأوضح «دايرة»، أن الشركة العامة لتجارة الجملة، تقوم بتوفير كل السلع التموينية للمنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال 3 مخازن رئيسية فى محافظة الدقهلية، تم تطويرها بتكلفة تصل إلى 270 ألف جنيه، وهى مخزن المنصورة ثانى، بقيمة 100 ألف جنيه، والجمالية بتكلفة 80 ألفا و«المنزلة» بنحو 90 ألف جنيه.

وأضاف “دايرة» أنه جارٍ تطوير المخازن الأخرى فى محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن مدة التطوير تستغرق نحو شهر، وتتم من خلال قطاع الإنشاءات التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، ومستهدف الانتهاء من تطويرها بنهاية 2022.