تموين الدقهلية: استلام 140 طن أرز شعير من المزارعين

قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية إنه حتى الآن تم استلام 140 طن أرز شعير من المزارعين في المحافظة، وذلك ضمن حصاد المحصول لهذا العام.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المساحة المزروعة من الأرز في العام الجاري بلغت 318 ألف فدان، ومن المستهدف استلام 318 ألف طن أرز.

وأكد دايرة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على أرز الشعير المحلي لهذا الموسم.

وأكد المصيلحي تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي المورد لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الأرز بها.

وتلك المحافظات هي: كفرالشيخ والشرقية والدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة، مشيرًا إلى إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.. بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام، وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.