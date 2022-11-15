«تموين الدقهلية»: إنجاز %25 من مبانى وإنشاءات المنطقة التجارية واللوجستية فى طلخا

قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة الدقهلية إنه تم الانتهاء من تنفيذ %25 من المبانى والإنشاءات الخاصة بالمنطقة التجارية واللوجستية فى مركز ومدينة طلخا .

وأضاف لـ «المال» أنه يتم حاليا تكثيف العمل بالمشروع للانتهاء من المرحلة الأولى قبل منتصف عام 2023 عبر تنفيذ الأعمال الخاصة بالمنطقة التجارية واللوجستية على مدار الـ24 ساعة من خلال ورديات عمل دائمة.

كان «دايرة» أكد لـ«المال» أنه تم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البنية التحتية بالمنطقة التجارية واللوجستية من صرف صحى، وكهرباء، وغاز، ومياه، والمقامة على 50 فدانًا فى مدينة طلخا.

وأشار إلى أنه من المرتقب افتتاح المرحلة الثانية من المنطقة التجارية التى تضم مولات تجارية وفندقا، ومنطقة لوجستية خاصة بالسلع الغذائية من تعبئة وتغليف وإعادة تجزئة المواد الغذائية ومخازن خاصة بالشركات عام 2024.

يذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، وقع فى شهر أغسطس الماضى عقد ترسية إنشاء المنطقة التجارية واللوجستية، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه، مع شركة «مراكز» السعودية، ومحافظة الدقهلية، والتى تعمل على توفير من 10 إلى 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد «دايرة» أنه جار حصر جميع تجار التجزئة فى محافظة الدقهلية، بهدف إقامة مناطق ومنافذ سلعية دائمة لهم، وذلك للقضاء على التجارة العشوائية غير المنتظمة فى المحافظة.

وأضاف أنه تم تحديد منطقة فى المنصورة، وأخرى فى جمصة لإقامة منافذ بيعية للخضراوات والفاكهة، تضم من 20 إلى 25 منطقة بيع متوسطة وصغيرة، حيث قامت بتوفيرها المحافظة وستتحمل تكلفة إنشائهما بالتعاون مع الغرفة التجارية.

فى سياق متصل، أوضح «دايرة» أنه تم صرف نحو %60 من السلع التموينية الخاصة بشهر نوفمبر الجارى، لنحو 5 ملايين و51 ألف مواطن، مقيد على 750 ألف بطاقة تموينية.

وأشار إلى أنه يتم صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر الجارى، من 2200 بدال تموينى ومنفذ جمعيتى على مستوى محافظة الدقهلية، بقيمة تتراوح من 240 إلى 260 مليون جنيه شهريًا.

ويتراوح الاحتياطى الإستراتيجى من السلع التموينية الخاصة بالبطاقات التموينية من 3 إلى 6 أشهر وذلك لكل من السكر، الأرز، المكرونة، الزيت، الدقيق، مع احتياطى إستراتيجى من السلع بالقطاع الخاص يصل إلى 6 أشهر.