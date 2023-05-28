تموين الجيزة: ضخ 500 كيلو لحوم يوميًا بالمنافذ الاستهلاكية و3 كيلو حدا أقصى لكل مواطن

أكدت هالة غريب مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك تصل لنحو 500 كيلو يوميا من اللحوم بكل منفذ من منافذ المجمعات بمحافظة الجيزة.

وقالت “غريب” خلال جولة تفقدية على فروع المجمعات الاستهلاكية في محافظة الجيزة، إنه يتم العمل علي زيادة تلك الكميات لتلبية احتياجات المواطنين وحتي عيد الأضحى، مع تحديد من 2 إلي 3 كيلو كحد أقصى لكل مواطن.

وأشارت إلي أن هناك تعاونا مشتركا بين الوزارة والجهات المعنية لضخ 150 رأس ماشية سوداني بمنافذ المجمعات بسعر 195 جنيها للكيلو، والتي يتم توفيرها عبر مدينة أبو سمبل.

وأوضحت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الجيزة، أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية آمن يصل لنحو 6 أشهر من السكر والزيت والأرز، كما أنه يتم شن 20 حملة رقابية يوميًا بمشاركة الطب البيطري ومباحث التموين، وذلك للتأكد من توافر السلع التموينية وضمان انتظام الأنشطة التجارية ومنع المخالفات والممارسات غير القانونية الخاصة بتداول القمح.

ودعت المواطنين إلي ضرورة الابلاغ عن الممارسات الضارة في الأسواق ومساعدة المديرية في القضاء عليها بجانب تحديد مناطق الاحتياج بالأحياء والمدن و المساهمة في ضخ السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.