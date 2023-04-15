تموين الجيزة: صرف سلع أبريل بنسبة 65%

أكدت هالة غريب، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة توافر جميع السلع الأساسية استعدادا لعيد الفطر المبارك، قائلة إن المخزونات آمنة وتغطي احتياجات المواطنين لما بعد عيد الفطر المبارك.

وقالت غريب، خلال جولة تفقدية على المنافذ التموينية بمحافظة الجيزة إن اللحوم السودانية المبردة متوافرة بالمنافذ التموينية، كذلك الدواجن المجمدة البرازيلية، بالإضافة إلى الأسماك المملحة، لافتة إلى استمرار صرف سلع مقررات أبريل الجاري بنسبة تصل إلى 65%.

وأكدت غريب تشديد الإجراءات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع حيث تم إلغاء إجازات مفتشي التموين على مستوى المحافظة لضمان تشديد الرقابة وشن الحملات الصباحية والمسائية.

وقالت غريب إنه يتم التنسيق بين المخابز البلدية على مستوى الإدارة التموينية بحيث يكون هناك مخبز بلدي ينتج خبز مدعم للمواطنين في كل منطقة وذلك عند تقديم المخابز الأخرى في تلك الإدارة في الحصول على إجازة خلال عيد الفطر لتوفير الخبز المدعم للمواطنين من خلال مخابز أخرى في نفس المناطق السكنية.

وأوضحت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه تم صرف حصة 3 أيام من الدقيق للمخابز البلدية العاملة خلال أيام عيد الفطر.