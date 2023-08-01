تموين الجيزة تواصل شن حملاتها وتضبط 30 ألف علبة سجائر تباع بأزيد من سعرها

أكد سلطان النجار رئيس الرقابة المركزية بمديرية تموين الجيزة أنه يتم شن 23 حملة رقابية يوميا على الأسواق بجميع القطاعات الغذائية وغير الغذائية، مشيرا إلى مصادرة 30 ألف علبة سجائر خلال شهر يوليو الماضي ما بين بيع بأزيد من السعر وبيع دون فواتير وسجائر مجهولة المصدر.

وأضاف النجار خلال جولة تفقدية اليوم على أسواق محافظة الجيزة بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين أنه تم تحرير محاضر بالواقعة واحالته للنيابة لحين البت فيها وفى حالة كون السجائر صالحة يتم بيعها بعد ذلك في السوق الرسمي بالسعر الرسمى وفى حالة ثبات عدم صلاحيتها للاستخدام يتم إعدام السجائر بمعرفة النيابة .

وتابع النجار: إنه تم تحرير 500 مخالفة للمخابز البلدية المدعمة بين نقص وزن أو تصرف فى الدقيق، مؤكدا تواصل مديرية تموين الجيزة الحملات الرقابية اليومية لضبط الأسواق.

وأكد محيي الدين إسماعيل مدير الرقابة المركزية بمديرية تموين الجيزة أنه تم وضع خطة لتكثيف الرقابة على الأسواق خلال شهر أغسطس الجاري، من خلال حملات على مدار اليوم من قبل مفتشي الرقابة.