اقتصاد وأسواق

«تموين الجيزة»: تسيير 13 سيارة سلع غذائية في المناطق المزدحمة

تشمل دواجن ولحوما ورنجة
محمد مجدي 2:59 م, السبت, 18 أبريل 20 2:59 م, السبت, 18 أبريل 20

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نشرت مديرية تموين الجيزة اليوم 13 سيارة محملة بكل احتياجات المواطن من السلع الغذائية، إضافة إلى اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، وكذلك الرنجة.

وقال طلعت حسن مدير مديرية تموين الجيزة إن المنافذ المتنقلة التي وصل عددها إلى 13 منفذًا تم نشرها بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان بحي بولاق الدكرور، وحي العمرانية، ومنطقة الطوابق بالهرم.

وأشار الي أن السلع تباع للمواطنين بتخفيضات كبير تصل الي 25%.

وأكد أن اسعار اللحوم الطازجة بتلك المنافذ البلدي والضأن والكندوز تباع بتلك المنافذ بـ 90 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن الرنجة بتلك المنافذ تتفاوت أسعارها من 20 إلى 25 % والدواجن (عرض ) اثنين تباع بـ 60 جنيها، واللحوم المفرومة بـ60 جنيها للكيلو.

ولفت الي وجود تخفيضات كبيرة في أسعار الزيوت، والأرز، والسكر تتفاوت التخفيضات بها ما بين الــ 15 إلي 20%.

يأتي هذا مع قيام الوزارة بتوفير كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بـ 1800 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية.

وكذلك السلاسل التجارية والتي توفر كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 30 %، اضافة الي توفير الزيت، والسكر، والارز، الدواجن، واللحوم.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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